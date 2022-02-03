Собянин решил премировать работников поликлиник за прием пациентов с ОРВИ и "Омикроном"

Сергей Собянин принял решение о премировании работников поликлиник за прием пациентов с ОРВИ и штаммом коронавируса "Омикрон". Об этом мэр сообщил на встрече с дежурными врачами и медсестрами, работающими в отделении для приема пациентов с симптомами ОРВИ и телемедицинском подразделении городской поликлиники № 68.

Дополнительную премию получат врачи, медицинские сестры и администраторы, работающие в отделениях для больных с симптомами ОРВИ, телемедицинской службе и службе выездов на дом всех городских поликлиник. Размер премии будет зависеть от реальной ситуации в конкретных поликлиниках и личного вклада каждого работника. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.