В поликлиниках Москвы удалось на 40% сохранить плановую помощь – Собянин

В условиях "Омикрона" плановую помощь в поликлиниках Москвы удалось сохранить на 40%. Об этом заявил Сергей Собянин.

Сейчас врачи работают в особом режиме. Большая часть терапевтов принимает пациентов с ОРВИ и коронавирусом. В сутки это около 60 тысяч человек. Однако даже при такой нагрузке плановые процедуры все равно выполняют.

Перестроилась вся система здравоохранения. Узкие специалисты – неврологи, кардиологи – тоже включились и помогают с приемом больных с симптомами ОРВИ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.