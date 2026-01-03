Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 3 января

Средства ПВО Минобороны России уничтожили еще один вражеский беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ. По словам мэра, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Россиян среди жертв ударов по Венесуэле нет, о пострадавших также не сообщается, заявили в МИД России. Российское посольство в Каракасе работает штатно и поддерживает постоянный контакт с властями страны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.