Собянин рассказал, что московские парки в 2025 году посетили более 250 млн человек

Городские парки в 2025 году посетили свыше 250 миллионов человек – это на 73 миллиона больше, чем годом ранее, рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

Причины такой популярности, по словам мэра, – создание комфортных условий для посетителей и интересные события. Самым рекордным стал проект "Парковые выходные". В мероприятиях приняли участие около 7 миллионов человек. В прошлом году очень активно прошел летний сезон. Жители в парках побывали порядка 89 миллионов раз.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.