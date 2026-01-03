Форма поиска по сайту

03 января, 13:15

Мэр Москвы

Собянин рассказал, что московские парки в 2025 году посетили более 250 млн человек

Собянин подвел итоги акции "Дни исторического и культурного наследия"

Собянин рассказал о строительстве станции метро Москвы "Народное Ополчение"

Собянин: ВДНХ в 2025 году посетили более 28 миллионов человек

Сергей Собянин подвел итоги работы проекта "Молодежь Москвы" за 2025 год

Сергей Собянин сообщил об отражении атаки беспилотников на подлете к Москве

Сергей Собянин рассказал о строительстве социальных объектов в Западном Дегунине

Сергей Собянин подвел киноитоги 2025 года

Собянин заявил о готовности Москвы оказать помощь Херсонской области после атаки ВСУ

Сергей Собянин выразил соболезнования родным погибших в Херсонской области

Городские парки в 2025 году посетили свыше 250 миллионов человек – это на 73 миллиона больше, чем годом ранее, рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

Причины такой популярности, по словам мэра, – создание комфортных условий для посетителей и интересные события. Самым рекордным стал проект "Парковые выходные". В мероприятиях приняли участие около 7 миллионов человек. В прошлом году очень активно прошел летний сезон. Жители в парках побывали порядка 89 миллионов раз.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

