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Новости

Новости

03 января, 11:15

Новости

Собянин: в 2024 исторический облик вернули 157 объектам архитектуры в Москве

Собянин: в 2024 исторический облик вернули 157 объектам архитектуры в Москве

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Сергей Собянин поздравил москвичей с Новым годом

Сергей Собянин поздравил москвичей с Новым годом

Специалисты отреставрировали 157 объектов архитектуры в Москве за 2024 год, рассказал Сергей Собянин.

Так, к годовщине со дня рождения А.С. Пушкина была завершена реставрация мемориальной квартиры поэта на Арбате. Также специалисты поработали над Домом артистов Большого театра в Брюсовом переулке. Уникальными стали работы по сохранению церкви святых апостолов Петра и Павла на Новой Басманной.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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