Собянин: в 2024 исторический облик вернули 157 объектам архитектуры в Москве

Специалисты отреставрировали 157 объектов архитектуры в Москве за 2024 год, рассказал Сергей Собянин.

Так, к годовщине со дня рождения А.С. Пушкина была завершена реставрация мемориальной квартиры поэта на Арбате. Также специалисты поработали над Домом артистов Большого театра в Брюсовом переулке. Уникальными стали работы по сохранению церкви святых апостолов Петра и Павла на Новой Басманной.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

