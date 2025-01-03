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03 января, 16:15

Новости

Собянин: в больнице № 31 за год оказали помощь 576 детям, рожденным раньше срока

Собянин: в больнице № 31 за год оказали помощь 576 детям, рожденным раньше срока

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За первый год работы в отделении реанимации новорожденных Перинатального центра городской клинической больницы №31 имени Савельевой получили помощь 576 детей, которые родились раньше срока. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, благодаря современной аппаратуре и передовым методам медики выхаживают малышей с низкой и экстремально низкой массой тела. Самый маленький пациент весил всего 490 граммов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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