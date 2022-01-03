Собянин рассказал об изменениях в системе школьного образования

О главном проекте ближайших лет в сфере образования рассказал в своем блоге Сергей Собянин. Это постепенный переход к индивидуальным образовательным траекториям с учетом желаний, талантов и возможностей каждого ученика. Уже сейчас в старшей школе открыты новые виды предпрофессиональных классов – предпринимательские и медиа-классы. Будущие инженеры получили возможность выбрать новые направления – атомные и курчатовские классы. Стало больше и популярных IT-классов. Еще в этом году в городе планируют реализовать масштабный проект по обновлению инфраструктуры Московской электронной школы.

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