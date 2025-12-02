Форма поиска по сайту

02 декабря, 11:15

Мэр Москвы

Сергей Собянин: в Москве открылся первый пищевой технопарк

Собянин: в СВАО завершено 50 комплексных проектов улучшения дорожного движения

Сергей Собянин открыл новый музейно-выставочный центр "ЗИЛАРТ"

Сергей Собянин рассказал об успехах москвичей на естественно-научной олимпиаде

Собянин: началась проходка тоннеля от "Острова мечты" до "Кленового бульвара"

Собянин: более 5 км дорог построят и реконструируют на северо-востоке Москвы

В Москве открылся первый специализированный пищевой технопарк "Рябиновая 44". О запуске проекта сообщил Сергей Собянин на своей странице в мессенджере MAX.

Технопарк построен в районе Очаково-Матвеевское. На площадке разместятся производители продуктов питания, фабрики-кухни и другие компании пищевой индустрии. Там создадут свыше 300 новых рабочих мест и оборудуют специализированные лаборатории.

