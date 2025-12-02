Сергей Собянин: в Москве открылся первый пищевой технопарк

В Москве открылся первый специализированный пищевой технопарк "Рябиновая 44". О запуске проекта сообщил Сергей Собянин на своей странице в мессенджере MAX.

Технопарк построен в районе Очаково-Матвеевское. На площадке разместятся производители продуктов питания, фабрики-кухни и другие компании пищевой индустрии. Там создадут свыше 300 новых рабочих мест и оборудуют специализированные лаборатории.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.