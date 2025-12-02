Сергей Собянин открыл новый музейно-выставочный центр "ЗИЛАРТ". Его возвели на территории бывшей промзоны "ЗИЛ". Общая площадь пятиэтажного здания превысила 13 тысяч квадратных метров.

Здесь будут проводить выставки живописи, графики и скульптуры. Основой станет частная коллекция из 8 тысяч произведений искусства. В центре также есть конференц-залы для деловых встреч, сувенирная лавка, кафе и детская игровая зона.

