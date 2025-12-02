Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 декабря, 07:45

Мэр Москвы

Сергей Собянин открыл новый музейно-выставочный центр "ЗИЛАРТ"

Сергей Собянин открыл новый музейно-выставочный центр "ЗИЛАРТ"

Сергей Собянин рассказал об успехах москвичей на естественно-научной олимпиаде

Сергей Собянин открыл новый музейно-выставочный центр "ЗИЛАРТ"

Собянин: началась проходка тоннеля от "Острова мечты" до "Кленового бульвара"

Мэр Москвы: музейно-выставочный центр "Зиларт" открылся в столице

Собянин: в Москве открыт музейно-выставочный центр "ЗИЛАРТ"

Сергей Собянин открыл новый музейно-выставочный центр "ЗИЛАРТ"

Собянин: более 5 км дорог построят и реконструируют на северо-востоке Москвы

Собянин: в Москве начались предновогодние благотворительные акции

Собянин поздравил детский музыкальный театр "Домисолька" с 35-летием

Сергей Собянин открыл новый музейно-выставочный центр "ЗИЛАРТ". Его возвели на территории бывшей промзоны "ЗИЛ". Общая площадь пятиэтажного здания превысила 13 тысяч квадратных метров.

Здесь будут проводить выставки живописи, графики и скульптуры. Основой станет частная коллекция из 8 тысяч произведений искусства. В центре также есть конференц-залы для деловых встреч, сувенирная лавка, кафе и детская игровая зона.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыкультурагородвидеоЕгор БедуляПолина Брабец

Введут ли в России штрафы за кибербуллинг?

В Госдуме предложили ввести штрафы размером до 500 тысяч рублей за буллинг и кибербуллинг

Эксперты уверены: масштабы травли в школах достигли уровня, который можно назвать социальным бедствием

Читать
закрыть

Какой будет зима в Москве в 2025–2026 году?

Первый месяц зимы в столице окажется теплым

Бесснежной зимы, как в прошлом году, не будет

Читать
закрыть

Москвичи смогут увидеть "холодную" Луну 5 декабря

В этот момент к Земле будет обращена вся освещенная Солнцем сторона лунного диска

Эксперты отмечают: полнолуние– это пик энергии месяца

Читать
закрыть

Разрешат ли тратить маткапитал на путешествия по России?

В Госдуме положительно оценивают инициативу

Однако эксперты уверены: разрешение тратить средства на повседневные покупки исказит суть поддержки

Читать
закрыть

Стоит ли искать работу в декабре и январе?

Сотрудники, ушедшие из компании в этот период, рискуют потерять заслуженные премии

Однако поиск работы станет плюсом для соискателей проектной и краткосрочной занятости

Читать
закрыть

Стоит ли ждать блокировку WhatsApp в России?

Поводом для ускорения блокировки стала утечка дипломатических переговоров

Эксперты уверены: мессенджер заблокируют в течение полугода, но решение не повлияет на россиян

Читать
закрыть

Как выбрать качественную красную икру перед Новым годом?

При выборе важно обращать внимание на целостность упаковки

Стоит проверять маркировку "Честный знак"

Читать
закрыть

Какой новогодний декор особенно опасен для домашних животных?

Мишура и дождик наиболее опасны, так как питомцы могут проглотить блестящую леску

Стеклянные игрушки животные могут сбить, разгрызть и порезаться

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика