Новости часа: около 200 тыс операций провели в офтальмологическом центре Боткинской

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Офтальмологический центр Боткинской больницы провел около 200 тысяч операций за пять лет, сообщил Сергей Собянин.

Новый сервис краткосрочной аренды парковочных мест заработает в Москве в 2025 году, сообщили власти города.

Бесплатный каток впервые откроется в ОЭЗ "Технополис "Москва" 26 декабря, сообщил заммэра Максим Ликсутов.

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