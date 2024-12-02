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Новости

Новости

02 декабря, 19:45

Новости

Новости часа: около 200 тыс операций провели в офтальмологическом центре Боткинской

Новости часа: около 200 тыс операций провели в офтальмологическом центре Боткинской

Новости часа: офтальмологический центр Боткинской оснащен новейшим оборудованием

Новости часа: путепровод у станции Бескудниково сократит перепробег автомобилей в 3 раза

Новости часа: около 200 тыс операций провели в офтальмологическом центре Боткинской

Новости часа: открыли путепровод через пути МЦД-1 в районе станции Бескудниково

Новости часа: проект "Зима в Москве" дал старт благотворительной акции "Добрая елка"

Собянин: около 200 тыс операций провели в офтальмологическом центре Боткинской

Новости часа: город помогает инвесторам строить промышленные и социальные объекты

Собянин: масштабный проект "Зима в Москве" начинается с "Доброй елки"

Собянин: город помогает инвесторам строить промышленные и социальные объекты

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Офтальмологический центр Боткинской больницы провел около 200 тысяч операций за пять лет, сообщил Сергей Собянин.

Новый сервис краткосрочной аренды парковочных мест заработает в Москве в 2025 году, сообщили власти города.

Бесплатный каток впервые откроется в ОЭЗ "Технополис "Москва" 26 декабря, сообщил заммэра Максим Ликсутов.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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