Новости часа: офтальмологический центр Боткинской оснащен новейшим оборудованием

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Около 1,2 тысячи единиц новейшего оборудования используют в офтальмологическом центре Боткинской больницы, сообщил Сергей Собянин.

С 3 декабря изменят маршруты наземного транспорта в районе станции МЦД Бескудниково, сообщил Дептранс.

Желтый уровень опасности из-за гололедицы будет действовать в Москве до вечера 3 декабря, сообщили синоптики.

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