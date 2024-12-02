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Новости

Новости

02 декабря, 18:00

Новости

Новости часа: офтальмологический центр Боткинской оснащен новейшим оборудованием

Новости часа: офтальмологический центр Боткинской оснащен новейшим оборудованием

Новости часа: путепровод у станции Бескудниково сократит перепробег автомобилей в 3 раза

Новости часа: около 200 тыс операций провели в офтальмологическом центре Боткинской

Новости часа: открыли путепровод через пути МЦД-1 в районе станции Бескудниково

Новости часа: проект "Зима в Москве" дал старт благотворительной акции "Добрая елка"

Собянин: около 200 тыс операций провели в офтальмологическом центре Боткинской

Новости часа: город помогает инвесторам строить промышленные и социальные объекты

Собянин: масштабный проект "Зима в Москве" начинается с "Доброй елки"

Собянин: город помогает инвесторам строить промышленные и социальные объекты

В Москве с начала 2024 года построено более 60 км дорог

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Около 1,2 тысячи единиц новейшего оборудования используют в офтальмологическом центре Боткинской больницы, сообщил Сергей Собянин.

С 3 декабря изменят маршруты наземного транспорта в районе станции МЦД Бескудниково, сообщил Дептранс.

Желтый уровень опасности из-за гололедицы будет действовать в Москве до вечера 3 декабря, сообщили синоптики.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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