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Новости

Новости

02 декабря, 16:45

Новости

Новости часа: путепровод у станции Бескудниково сократит перепробег автомобилей в 3 раза

Новости часа: путепровод у станции Бескудниково сократит перепробег автомобилей в 3 раза

Новости часа: около 200 тыс операций провели в офтальмологическом центре Боткинской

Новости часа: открыли путепровод через пути МЦД-1 в районе станции Бескудниково

Новости часа: проект "Зима в Москве" дал старт благотворительной акции "Добрая елка"

Собянин: около 200 тыс операций провели в офтальмологическом центре Боткинской

Новости часа: город помогает инвесторам строить промышленные и социальные объекты

Собянин: масштабный проект "Зима в Москве" начинается с "Доброй елки"

Собянин: город помогает инвесторам строить промышленные и социальные объекты

В Москве с начала 2024 года построено более 60 км дорог

Новости часа: более 250 километров дорог построят в Москве в ближайшие три года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новый путепровод вблизи станции Бескудниково сократит перепробег автомобилей в 3 раза. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Более 400 новогодних украшений разместят на станции метро "Трубная", сообщил Дептранс.

Снежный покров может появиться в столице не раньше субботы, сообщили синоптики.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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