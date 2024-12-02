Новости часа: путепровод у станции Бескудниково сократит перепробег автомобилей в 3 раза

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новый путепровод вблизи станции Бескудниково сократит перепробег автомобилей в 3 раза. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Более 400 новогодних украшений разместят на станции метро "Трубная", сообщил Дептранс.

Снежный покров может появиться в столице не раньше субботы, сообщили синоптики.

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