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02 декабря, 13:15

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Собянин: около 200 тыс операций провели в офтальмологическом центре Боткинской

Собянин: около 200 тыс операций провели в офтальмологическом центре Боткинской

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Около 200 тысяч операций за пять лет провели в Московском городском офтальмологическом центре Боткинской больницы. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

В медцентре можно получить полный спектр лечебно-диагностических процедур. Врачи проводят сложнейшие операции, например при отслоении сетчатки и по пересадке роговицы. Также там применяют методы лазерной терапии, проводят операции по замене хрусталика и лечению глаукомы. Все это делают в максимально короткие сроки.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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