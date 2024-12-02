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02 декабря, 08:45

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Собянин: масштабный проект "Зима в Москве" начинается с "Доброй елки"

Собянин: масштабный проект "Зима в Москве" начинается с "Доброй елки"

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Проект "Зима в Москве" стартовал в столице с благотворительной акции "Добрая елка". Об этом рассказал Сергей Собянин.

Все желающие горожане смогут стать Дедом Морозом или Снегурочкой и передать подарки детям, оставшихся без родителей, имеющих ограниченные возможности здоровья или живущих в малообеспеченных семьях.

Чтобы принять участие в акции, необходимо зайти на ее сайт и заполнить форму заявки. После этого поступит звонок от представителя НКО, с которым можно будет договориться об удобной дате для передачи подарка подопечному. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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Сюжет: Зима в Москве
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