Сергей Собянин стал лауреатом премии "Юрист года" – он получил награду "За защиту социальных и трудовых прав граждан", которую ему вручил Дмитрий Медведев. Эту премию учредили в 2009 году, и приурочена она ко Дню юриста, который отмечается 3 декабря. Присуждают ее юристам за заслуги перед обществом и государством. При этом, как подчеркнул мэр, юридическое образование помогало и помогает ему на всех этапах работы.

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