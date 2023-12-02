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02 декабря, 16:15

Новости

Почти 19 тысяч опор освещения установили во дворах и около соцобъектов в Москве

Почти 19 тысяч опор освещения установили во дворах и около соцобъектов в Москве

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Почти 19 тысяч опор освещения установили во дворах и около соцобъектов в Москве в этом году, сообщил Сергей Собянин. Более 3-х тысяч опор появилось на территориях школ, детских садов и медучреждений. Еще около 15 тысяч установили во дворах, на спортивных и детских площадках. Для комфортного освещения используют светодиодные светильники с теплым белым светом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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