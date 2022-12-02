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Новости

02 декабря, 21:00

Новости

Новости часа: Собянин посетил школу имени летчика-космонавта Берегового в Луганске

Новости часа: Собянин посетил школу имени летчика-космонавта Берегового в Луганске

Сергей Собянин рассказал о самоотверженной работе столичных врачей в Луганске

Собянин рассказал о встрече с мобилизованными москвичами в зоне СВО

Собянин рассказал о самоотверженной работе столичных врачей в Луганске

Собянин побывал "на линии обороны" в зоне СВО

Собянин рассказал о строительстве нового корпуса детской ГКБ святого Владимира

Собянин принял решение о локализации в столице производства материалов для службы крови

"Мой район. Навигатор": Собянин провел технический пуск северо-восточного участка БКЛ

Собянин назвал срок завершения строительства нового корпуса ДГКБ св. Владимира

Собянин рассказал о строительстве нового корпуса детской ГКБ святого Владимира

Сергей Собянин посетил школу имени летчика-космонавта Георгия Берегового в Луганске. Мэр встретился с учениками школы и узнал, понравилось ли им новое здание.

Между тем днем 2 декабря украинские войска выпустили по Киевскому и Ворошиловскому районам Донецка 10 ракет из РСЗО "Град". В результате ЧП есть жертвы. До этого под огонь попали торговый центр и пассажирский автобус. Три человека погибли, еще пять пострадали.

В Москве с 3 по 7 декабря закроют участок "оранжевой" ветки метро. Поезда не будут ходить между "Октябрьской" и "Новыми Черемушками". В это время будут прокладывать второй тоннель будущей Троицкой линии.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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