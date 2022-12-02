Новости часа: Собянин посетил школу имени летчика-космонавта Берегового в Луганске

Сергей Собянин посетил школу имени летчика-космонавта Георгия Берегового в Луганске. Мэр встретился с учениками школы и узнал, понравилось ли им новое здание.



Между тем днем 2 декабря украинские войска выпустили по Киевскому и Ворошиловскому районам Донецка 10 ракет из РСЗО "Град". В результате ЧП есть жертвы. До этого под огонь попали торговый центр и пассажирский автобус. Три человека погибли, еще пять пострадали.

В Москве с 3 по 7 декабря закроют участок "оранжевой" ветки метро. Поезда не будут ходить между "Октябрьской" и "Новыми Черемушками". В это время будут прокладывать второй тоннель будущей Троицкой линии.

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