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02 декабря, 19:15

Новости

Собянин рассказал о встрече с мобилизованными москвичами в зоне СВО

Собянин рассказал о встрече с мобилизованными москвичами в зоне СВО

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Новости часа: Собянин утвердил проект планировки жилого квартала в ТиНАО

Сергей Собянин побывал на линии обороны в зоне проведения специальной военной операции. Мэр посмотрел, как столичные специалисты помогают обустраивать рубежи: противотанковые рвы, траншеи, доты и блиндажи, а также устанавливают генераторы, печки, проводят освещение. Строят медицинские пункты.

Также Собянин встретился с мобилизованными из Москвы военнослужащими запаса. Он поинтересовался, как устроились бойцы, узнал об условиях службы и хорошо ли их кормят.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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