Собянин рассказал о встрече с мобилизованными москвичами в зоне СВО

Сергей Собянин побывал на линии обороны в зоне проведения специальной военной операции. Мэр посмотрел, как столичные специалисты помогают обустраивать рубежи: противотанковые рвы, траншеи, доты и блиндажи, а также устанавливают генераторы, печки, проводят освещение. Строят медицинские пункты.



Также Собянин встретился с мобилизованными из Москвы военнослужащими запаса. Он поинтересовался, как устроились бойцы, узнал об условиях службы и хорошо ли их кормят.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.