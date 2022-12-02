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Собянин принял решение о локализации в столице производства материалов для службы крови

Собянин принял решение о локализации в столице производства материалов для службы крови

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В столице будут производить медизделия для службы крови. Такое распоряжение подписал Сергей Собянин. Производство разместят на одной из площадок особой экономической зоны "Технополис "Москва".

По условиям договора поставщик-инвестор будет обязан в течение двух лет локализовать в столице производство 14 наименований расходных медицинских материалов для городской службы крови – контейнеры, стерильные растворы и другое. Частные инвестиции в проект должны составить не менее 500 миллионов рублей.

В свою очередь, правительство Москвы будет закупать выпускаемую продукцию в течение восьми лет. Таким образом город гарантирует для службы крови стабильность поставок расходных медицинских материалов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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