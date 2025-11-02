Сергей Собянин сообщил о строительстве новой школы в Метрогородке

В Метрогородке строят новую школу на 550 детей. О начале строительства сообщил Сергей Собянин в своем мессенджере. Учебное заведение возводят на Открытом шоссе. Пространство здания разделят на левое крыло для начальной школы и правое крыло для средних и старших классов.

В центральной части расположат общие помещения: столовую, актовый зал, медиатеку и зоны отдыха. При школе построят собственный стадион. Как отметил министр правительства Москвы Владислав Овчинский, школа соответствует московскому стандарту образования.

