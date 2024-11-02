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Новости

02 ноября, 22:15

Новости

Новости часа: более 11,5 тыс школьников приняли участие в проекте "Урок с чемпионом"

Новости часа: более 11,5 тыс школьников приняли участие в проекте "Урок с чемпионом"

Новости часа: еще 16 путепроводов через железную дорогу появятся в Москве до 2030 года

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 2 ноября

Новости часа: Собянин объяснил, как программа реновации помогает сокращать углеродный след

Собянин: более 11,5 тыс школьников приняли участие в проекте "Урок с чемпионом"

Новости часа: строительство путепровода "Текстильщики" завершат в этом году

Новости часа: построенные по реновации дома потребляют вдвое меньше энергии

Новости часа: в ближайшие годы в Москве построят 16 путепроводов через ж/д пути

Сергей Собянин: программа реновации позволит сократить углеродный след Москвы

Новости часа: в этом году будет достроен путепровод через ж/д пути на Инженерной улице

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 11 500 столичных школьников и 40 спортсменов приняли участие в проекте "Урок с чемпионом" за шесть лет, рассказал Сергей Собянин.

Расписание поездов МЦД-2, Курского и Рижского направлений МЖД изменится в ноябре, предупредила Московская железная дорога.

Новые выделенные полосы появятся в трех районах Москвы с 23 ноября, уточнил заммэра Максим Ликсутов.

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