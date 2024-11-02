02 ноября, 22:15Новости
Новости часа: более 11,5 тыс школьников приняли участие в проекте "Урок с чемпионом"
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 11 500 столичных школьников и 40 спортсменов приняли участие в проекте "Урок с чемпионом" за шесть лет, рассказал Сергей Собянин.
Расписание поездов МЦД-2, Курского и Рижского направлений МЖД изменится в ноябре, предупредила Московская железная дорога.
Новые выделенные полосы появятся в трех районах Москвы с 23 ноября, уточнил заммэра Максим Ликсутов.