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Новости

Новости

02 ноября, 21:00

Новости

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 2 ноября

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 2 ноября

Новости часа: Собянин объяснил, как программа реновации помогает сокращать углеродный след

Собянин: более 11,5 тыс школьников приняли участие в проекте "Урок с чемпионом"

Новости часа: строительство путепровода "Текстильщики" завершат в этом году

Новости часа: построенные по реновации дома потребляют вдвое меньше энергии

Новости часа: в ближайшие годы в Москве построят 16 путепроводов через ж/д пути

Сергей Собянин: программа реновации позволит сократить углеродный след Москвы

Новости часа: в этом году будет достроен путепровод через ж/д пути на Инженерной улице

Собянин: в ближайшие годы в Москве построят 16 путепроводов через ж/д пути

Новости часа: Москва создала льготы для предпринимателей в социально значимых сферах

В Москве до 2030 года возведут еще 16 путепроводов через железную дорогу, сообщил Сергей Собянин.

Так, в этом году завершатся работы на путепроводе "Текстильщики" и еще одном мосту через железнодожные пути МЦД-1. Последний соединит улицы 800-летия Москвы и Инженерную.

Театральные экскурсии стали пользоваться большой популярностью в Москве. Какие маршруты востребованы у москвичей и что еще предлагает развлекательный туризм в столице? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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