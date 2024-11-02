Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 2 ноября

В Москве до 2030 года возведут еще 16 путепроводов через железную дорогу, сообщил Сергей Собянин.

Так, в этом году завершатся работы на путепроводе "Текстильщики" и еще одном мосту через железнодожные пути МЦД-1. Последний соединит улицы 800-летия Москвы и Инженерную.

Театральные экскурсии стали пользоваться большой популярностью в Москве. Какие маршруты востребованы у москвичей и что еще предлагает развлекательный туризм в столице? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

