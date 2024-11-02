Новости часа: Собянин объяснил, как программа реновации помогает сокращать углеродный след

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Дома по реновации потребляют вдвое меньше энергии, чем старое жилье, рассказал Сергей Собянин.

Предупреждение об усилении ветра до 18 метров в секунду действует в столице, проинформировал комплекс горхозяйства Москвы.

На московских клумбах завершили сезонную высадку тюльпанов. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.