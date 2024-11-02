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Новости

Новости

02 ноября, 19:45

Новости

Новости часа: Собянин объяснил, как программа реновации помогает сокращать углеродный след

Новости часа: Собянин объяснил, как программа реновации помогает сокращать углеродный след

Собянин: более 11,5 тыс школьников приняли участие в проекте "Урок с чемпионом"

Новости часа: строительство путепровода "Текстильщики" завершат в этом году

Новости часа: построенные по реновации дома потребляют вдвое меньше энергии

Новости часа: в ближайшие годы в Москве построят 16 путепроводов через ж/д пути

Сергей Собянин: программа реновации позволит сократить углеродный след Москвы

Новости часа: в этом году будет достроен путепровод через ж/д пути на Инженерной улице

Собянин: в ближайшие годы в Москве построят 16 путепроводов через ж/д пути

Новости часа: Москва создала льготы для предпринимателей в социально значимых сферах

Мэр Москвы: столичный Главархив отмечает день рождения

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Дома по реновации потребляют вдвое меньше энергии, чем старое жилье, рассказал Сергей Собянин.

Предупреждение об усилении ветра до 18 метров в секунду действует в столице, проинформировал комплекс горхозяйства Москвы.

На московских клумбах завершили сезонную высадку тюльпанов. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

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