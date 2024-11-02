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02 ноября, 17:30

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Собянин: более 11,5 тыс школьников приняли участие в проекте "Урок с чемпионом"

Собянин: более 11,5 тыс школьников приняли участие в проекте "Урок с чемпионом"

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Московскому проекту "Урок с чемпионом" исполняется 6 лет. За это время в нем приняли участие более 40 знаменитых спортсменов и свыше 11,5 тысячи школьников. О целях и результатах проекта в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что благодаря этим урокам школьники могут лично пообщаться с титулованными спортсменами, посмотреть на показательные выступления и даже поучаствовать в мастер-классах.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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