Собянин: более 11,5 тыс школьников приняли участие в проекте "Урок с чемпионом"

Московскому проекту "Урок с чемпионом" исполняется 6 лет. За это время в нем приняли участие более 40 знаменитых спортсменов и свыше 11,5 тысячи школьников. О целях и результатах проекта в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что благодаря этим урокам школьники могут лично пообщаться с титулованными спортсменами, посмотреть на показательные выступления и даже поучаствовать в мастер-классах.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.