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Новости

Новости

02 ноября, 13:45

Новости

Новости часа: в этом году будет достроен путепровод через ж/д пути на Инженерной улице

Новости часа: в этом году будет достроен путепровод через ж/д пути на Инженерной улице

Собянин: в ближайшие годы в Москве построят 16 путепроводов через ж/д пути

Новости часа: Москва создала льготы для предпринимателей в социально значимых сферах

Мэр Москвы: столичный Главархив отмечает день рождения

Новости часа: в Москве открыт памятник князю Сергею Александровичу и его супруге

Новости часа: более 290 тыс новых рабочих мест появится в Москве к 2030 году

Новости часа: Москва создала систему льгот и возможностей для предпринимателей

Собянин: открыт памятник великому князю Сергею и княгине Елизавете Романовым

Новости часа: Собянин сообщил об открытии выставки в честь 83-й годовщины военного парада

Новости часа: НКО могут арендовать городские помещения за 30% стоимости

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Строительство путепровода "Текстильщики" через железнодорожные пути на Инженерной улице завершат в 2024 году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Новые приподнятые платформы для трамваев появились на Волочаевской улице, сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Гидрометцентр РФ спрогнозировал в столице 2 ноября ветер со скоростью до 18 метров в секунду.

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