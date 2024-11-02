Новости часа: в этом году будет достроен путепровод через ж/д пути на Инженерной улице

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Строительство путепровода "Текстильщики" через железнодорожные пути на Инженерной улице завершат в 2024 году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Новые приподнятые платформы для трамваев появились на Волочаевской улице, сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Гидрометцентр РФ спрогнозировал в столице 2 ноября ветер со скоростью до 18 метров в секунду.