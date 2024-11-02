Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 ноября, 12:45

Новости

Собянин: в ближайшие годы в Москве построят 16 путепроводов через ж/д пути

Собянин: в ближайшие годы в Москве построят 16 путепроводов через ж/д пути

Новости часа: Москва создала льготы для предпринимателей в социально значимых сферах

Мэр Москвы: столичный Главархив отмечает день рождения

Новости часа: в Москве открыт памятник князю Сергею Александровичу и его супруге

Новости часа: более 290 тыс новых рабочих мест появится в Москве к 2030 году

Новости часа: Москва создала систему льгот и возможностей для предпринимателей

Собянин: открыт памятник великому князю Сергею и княгине Елизавете Романовым

Новости часа: Собянин сообщил об открытии выставки в честь 83-й годовщины военного парада

Новости часа: НКО могут арендовать городские помещения за 30% стоимости

Новости часа: Москва создала систему льгот и возможностей для предпринимателей

В Москве до 2030 года построят еще 16 путепроводов через железную дорогу. Такие инфраструктурные объекты – важнейшие элементы транспортного каркаса столицы. Об этом в своем телеграм канале сообщил Сергей Собянин.

В 2024 году завершатся работы на путепроводе "Текстильщики" и будет достроен еще один – через железнодорожные пути МЦД-1. Он соединит улицы 800-летия Москвы и Инженерную.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквытранспортдорогивидеоМария РыбаковаИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика