Собянин: в ближайшие годы в Москве построят 16 путепроводов через ж/д пути

В Москве до 2030 года построят еще 16 путепроводов через железную дорогу. Такие инфраструктурные объекты – важнейшие элементы транспортного каркаса столицы. Об этом в своем телеграм канале сообщил Сергей Собянин.

В 2024 году завершатся работы на путепроводе "Текстильщики" и будет достроен еще один – через железнодорожные пути МЦД-1. Он соединит улицы 800-летия Москвы и Инженерную.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.