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Новости

02 ноября, 23:30

Новости

Собянин вручил награды выдающимся жителям Москвы в преддверии 4 ноября

Собянин вручил награды выдающимся жителям Москвы в преддверии 4 ноября

Новости часа: Собянин в преддверии 4 ноября вручил награды выдающимся жителям Москвы

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Собянин открыл павильон "Атом" на ВДНХ

Сергей Собянин вручил награды выдающимся жителям столицы

Новости часа: Собянин вручил государственные награды накануне Дня народного единства

Новости часа: Собянин вручил государственные награды накануне Дня народного единства

Собянин сообщил о начале второго этапа комплексной модернизации НИИ Склифосовского

Сергей Собянин вручил награды выдающимся жителям столицы в преддверии Дня народного единства. Церемония награждения прошла в белом зале столичной мэрии.

Среди государственных наград, врученных мэром, – орден Александра Невского, орден "Родительская слава", орден Пирогова, медаль Луки Крымского, медали ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степени, почетные грамоты и благодарности президента.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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