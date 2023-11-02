Собянин вручил награды выдающимся жителям Москвы в преддверии 4 ноября

Сергей Собянин вручил награды выдающимся жителям столицы в преддверии Дня народного единства. Церемония награждения прошла в белом зале столичной мэрии.

Среди государственных наград, врученных мэром, – орден Александра Невского, орден "Родительская слава", орден Пирогова, медаль Луки Крымского, медали ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степени, почетные грамоты и благодарности президента.

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