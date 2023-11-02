Сергей Собянин вручил награды выдающимся жителям столицы в преддверии Дня народного единства. Церемония награждения прошла в белом зале столичной мэрии.

Мэр вручил гражданам российские государственные награды – орден Александра Невского, орден "Родительская слава", орден Пирогова, медаль Луки Крымского, медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени, медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, медаль "За спасение погибавших".

Помимо этого, некоторые москвичи были отмечены почетной грамотой и благодарностью президента России, почетными званиями "Заслуженный врач Российской Федерации" и "Заслуженный строитель Российской Федерации". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.