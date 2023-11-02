Новости часа: Собянин вручил государственные награды накануне Дня народного единства

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин в преддверии Дня народного единства вручил награды выдающимся жителям столицы. Церемония награждения состоялась в белом зале столичной мэрии.

Схема движения на территории ВДНХ изменится с 3 ноября до 12 апреля из-за выставки-форума "Россия". Об этом сообщил ЦОДД.

Первая тренировка проекта "Спортивные выходные" пройдет на Центральном рынке 5 ноября. Об этом рассказали в департаменте спорта.