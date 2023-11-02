Новости часа: Собянин вручил государственные награды накануне Дня народного единства

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин вручил государственные награды накануне Дня народного единства. Церемония награждения состоялась в белом зале столичной мэрии.

Более тысячи памятников в столице помыли к зиме. Об этом заявил заммэра Петр Бирюков.

Пять новых тематических карт "Тройка" выпустили совместно с детскими технопарками Москвы. Об этом сообщил заммэра Максим Ликсутов.