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02 ноября, 16:45

Общество

Новости часа: Собянин вручил государственные награды накануне Дня народного единства

Новости часа: Собянин вручил государственные награды накануне Дня народного единства

Собянин сообщил о начале второго этапа комплексной модернизации НИИ Склифосовского

Сергей Собянин рассказал о программе празднования Дня народного единства в Москве

Собянин: Донской монастырь через несколько лет будет полностью отреставрирован

Новости часа: хирурги могут проводить на 25% больше операций благодаря флагманским центрам

Новости часа: Собянин рассказал о развитии флагманских центров медицинской помощи в Москве

Собянин рассказал о развитии флагманских центров медицинской помощи в Москве

Новости часа: мэр рассказал о развитии трамвайного депо имени Баумана

Новости часа: Собянин утвердил проект планировки части бывшей промзоны Южный порт

Собянин: Донской монастырь через несколько лет будет полностью отреставрирован

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин вручил государственные награды накануне Дня народного единства. Церемония награждения состоялась в белом зале столичной мэрии.

Более тысячи памятников в столице помыли к зиме. Об этом заявил заммэра Петр Бирюков.

Пять новых тематических карт "Тройка" выпустили совместно с детскими технопарками Москвы. Об этом сообщил заммэра Максим Ликсутов.

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