02 ноября, 16:45Общество
Новости часа: Собянин вручил государственные награды накануне Дня народного единства
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин вручил государственные награды накануне Дня народного единства. Церемония награждения состоялась в белом зале столичной мэрии.
Более тысячи памятников в столице помыли к зиме. Об этом заявил заммэра Петр Бирюков.
Пять новых тематических карт "Тройка" выпустили совместно с детскими технопарками Москвы. Об этом сообщил заммэра Максим Ликсутов.