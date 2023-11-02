Собянин сообщил о начале второго этапа комплексной модернизации НИИ Склифосовского

Комплекс НИИ имени Склифосовского станет почти в полтора раза больше. Недавно там заработал флагманский центр, который стал первым этапом обновления клиники.

Как сообщил Сергей Собянин, Москва приступает ко второму этапу развития института. На месте устаревших советских корпусов построят современный медицинский комплекс. В клинике проводят уникальные операции. Например, в 2010 году трансплантологи провели первую пересадку легких в России.

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