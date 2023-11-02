Сергей Собянин рассказал о программе празднования Дня народного единства в Москве

В День народного единства москвичей и гостей столицы ждет большая праздничная программа. Подробнее о ней в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин. Основными площадками станут парки по всему городу.

Также 4 ноября в Москве стартует городская акция "Единый день открытых дверей". В библиотеках и культурных центрах столицы пройдут лекции, мастер-классы, интерактивные занятия и многое другое. Вход на все мероприятия будет бесплатным, но в некоторых случаях потребуется регистрация.

Всего будут работать около 280 площадок. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.