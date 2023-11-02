Собянин: Донской монастырь через несколько лет будет полностью отреставрирован

Основная часть реставрации Донского монастыря в Москве завершена. Работы начались 10 лет назад.

За это время здесь отремонтировали Малый собор и Церковь Архангела Михаила, благоустроили скверы, провели инженерные коммуникации. Всего в ансамбль монастыря входят более 30 памятников архитектуры.

Ход работ осмотрели Сергей Собянин и министр культуры РФ Ольга Любимова. Мэр Москвы также пообщался с настоятелем монастыря. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.