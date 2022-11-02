Собянин подписал распоряжение о продлении проекта "Московский предуниверсарий"

Проект "Московский предуниверсарий" станет постоянным, соответствующее постановление подписал Сергей Собянин. В рамках данной программы школьники 8–11-х классов проходят обучение при ведущих вузах столицы.

Пилотный проект начали реализовывать с 2013 года. За девять лет число старшеклассников в предуниверсариях выросло почти в девять раз. На старте программы было 733 человека, а уже в 2021 году – около 6,5 тысячи. В три раза увеличилось и число вузов-участников проекта.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.