Собянин продлил проект "Московский предуниверситарий"

Проект "Московский предуниверсарий" теперь станет постоянным. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин. В рамках этой программы школьники 8–11 классов проходят обучение при ведущих вузах столицы, и эту практику будут продолжать дальше.

Пилотный проект начали реализовывать с 2013 года. За девять лет число старшеклассников в предуниверсариях выросло почти в девять раз. На старте программы было 733 человека, а уже в 2021 году – около 6,5 тысячи. В три раза больше стало и вузов-участников проекта.



По итогам предыдущего учебного года 99% школьников, которые учувствовали в программе, успешно сдали ЕГЭ. Из них 85% получили на экзаменах баллы выше среднего по Москве по профильным предметам. Также 634 ученика стали победителями и призерами различных олимпиад и международных конкурсов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.