Собянин утвердил субсидии на покупку такси для перевозки инвалидов-колясочников

Операторы такси получат субсидии на покупку машин, адаптированных для перевозки инвалидов-колясочников. Об этом заявил на своей странице в соцсети Сергей Собянин.

Мэр отметил, что сейчас таких автомобилей у таксопарков нет. Однако при поддержке города в ближайшие три года они смогут купить около 150 минивэнов с подъемником. Городская субсидия покроет до 23% их стоимости. Прием заявок начнется в 2022 году.

Также в правительстве города планируют заняться обучением таксистов. Сергей Собянин выделил почти 60 миллионов рублей на создание цифровой платформы. Там можно будет узнать тонкости транспортного законодательства, правил работы с пассажирами и агрегаторами, основы топонимики города и познакомиться с речевым этикетом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.