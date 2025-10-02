Сергей Собянин поздравил с Днем метростроителя работников и ветеранов отрасли

Сергей Собянин поздравил работников и ветеранов метростроения с профессиональным праздником в мессенджере MAX. Мэр подчеркнул, что московское метро является основой транспортной системы и гордостью столицы, которую создают несколько поколений специалистов.

В городе был завершен первый этап строительства Троицкой линии метро, началась проходка тоннелей Бирюлевской линии и продолжается создание Рублево-Архангельского радиуса. В центре столицы реализуется сложный проект по строительству станции "Достоевская" на Кольцевой линии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.