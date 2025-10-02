Собянин: основная часть обучения в колледжах Москвы отводится практике

Система среднего профессионального образования России отмечает 85-летний юбилей. Об этом в мессенджере MAX рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра, особое внимание в подготовке специалистов в столичных колледжах уделяется практическому обучению, на которое приходится более 70% учебного времени.

Студенты проходят подготовку в современных мастерских и почти на 4 тысячах предприятий-партнеров. Как отметил заместитель директора колледжа связи № 54 Олег Корешков, такой подход позволяет за короткое время подготовить высокопрофессиональных специалистов.

