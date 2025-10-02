Сергей Собянин: в Москве открыт монумент "Метростроителям России"

В Москве открыли монумент "Метростроителям России" в сквере Московского Метро на Сокольнической площади. Как сообщил Сергей Собянин, событие приурочили к профессиональному празднику.

Памятник, созданный скульптором Вильдаром Юсуповым, объединил фигуры первого метростроителя и его современного коллеги. Бронзовая композиция на гранитном постаменте установлена на месте, где в декабре 1931 года начали строительство первой очереди московского метрополитена.

