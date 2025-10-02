02 октября, 11:30Мэр Москвы
Собянин: жилье по программе реновации построят в районе Нагатино-Садовники
В районе Нагатино-Садовники построят квартал по реновации. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ по итогам заседания президиума московского правительства.
Жилье появится на территории между Коломенским шоссе, улицей Садовники и Проектируемым проездом № 5333. Общая площадь превышает 5 гектаров. Рядом также возведут административно-деловой комплекс, благоустроят территорию и проложат новые дороги.
