02 октября, 11:30

Мэр Москвы

Собянин: жилье по программе реновации построят в районе Нагатино-Садовники

Собянин: жилье по программе реновации построят в районе Нагатино-Садовники

В районе Нагатино-Садовники построят квартал по реновации. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ по итогам заседания президиума московского правительства.

Жилье появится на территории между Коломенским шоссе, улицей Садовники и Проектируемым проездом № 5333. Общая площадь превышает 5 гектаров. Рядом также возведут административно-деловой комплекс, благоустроят территорию и проложат новые дороги.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
