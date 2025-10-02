02 октября, 10:15Мэр Москвы
Сергей Собянин утвердил проект реорганизации части промзоны "Бескудниково"
На севере Москвы построят новый городской квартал. Для этого по программе комплексного развития территорий отведут часть промзоны "Бескудниково", сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ.
Участок общей площадью почти 80 гектаров расположен на границе районов Алтуфьевский и Лианозово. Сейчас там находятся склады, автосервисы, административные здания и другие нежилые объекты.
