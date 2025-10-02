Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 октября, 10:15

Мэр Москвы

Сергей Собянин утвердил проект реорганизации части промзоны "Бескудниково"

Сергей Собянин утвердил проект реорганизации части промзоны "Бескудниково"

Собянин: за 10 лет в Москве благоустроили около 450 транспортных узлов

Собянин: участниками "Московского долголетия" стали почти 700 тыс горожан

Собянин сообщил о возвращении индустриальных предприятий в Москву

Собянин сообщил о возвращении в Москву ушедшего из столицы бизнеса

Сергей Собянин: новая дорога свяжет Каширское шоссе с Елецкой улицей

Собянин: за 10 лет в Москве благоустроили около 450 транспортных узлов

Собянин: москвичи могут предложить идеи для развития кинопарка "Москино"

Собянин: районы Хорошёво-Мнёвники и Крылатское соединит пешеходный мост

Сергей Собянин поздравил Московский театр кукол с 95-летием

На севере Москвы построят новый городской квартал. Для этого по программе комплексного развития территорий отведут часть промзоны "Бескудниково", сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

Участок общей площадью почти 80 гектаров расположен на границе районов Алтуфьевский и Лианозово. Сейчас там находятся склады, автосервисы, административные здания и другие нежилые объекты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородвидеоИван ЕвдокимовМария Рыбакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика