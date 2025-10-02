Сергей Собянин утвердил проект реорганизации части промзоны "Бескудниково"

На севере Москвы построят новый городской квартал. Для этого по программе комплексного развития территорий отведут часть промзоны "Бескудниково", сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

Участок общей площадью почти 80 гектаров расположен на границе районов Алтуфьевский и Лианозово. Сейчас там находятся склады, автосервисы, административные здания и другие нежилые объекты.

