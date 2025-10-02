Форма поиска по сайту

02 октября, 07:15

Собянин: за 10 лет в Москве благоустроили около 450 транспортных узлов

Собянин: за 10 лет в Москве благоустроили около 450 транспортных узлов

Собянин: за 10 лет в Москве благоустроили около 450 транспортных узлов

В Москве для удобства пассажиров большое внимание уделяется благоустройству территорий станций метро, МЦК, городских вокзалов. За последние 10 лет обновили около 450 объектов транспорта. Об этом в мессенджере MAX рассказал Сергей Собянин.

По его словам, на смену узким дорожкам приходят уютные, широкие тротуары. Меняется асфальтовое покрытие проезжей части, пешеходных пространств. Появляется все больше уличных фонарей, идет замена светофорных объектов.

Территории остановок, мест отдыха, детских площадок активно озеленяются. Только в этом году работы по благоустройству идут на 44 объектах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Дарья ЕрмаковаМитя Козачинский

