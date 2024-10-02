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02 октября, 22:30

Новости

Новости часа: Путин и Собянин открыли инновационную практическую площадку в "Руднево"

Новости часа: Путин и Собянин открыли инновационную практическую площадку в "Руднево"

Новости часа: прием в колледжи Москвы увеличится на 53% к 2030 году

Путин и Собянин открыли площадку для практических занятий студентов колледжей

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 2 октября

Новости часа: до 2030 года в Москве будет построено еще около 35 станций метро

Сергей Собянин: в "Рудневе" смогут обучать более 3 тыс специалистов в год

Новости часа: в "Рудневе" появилась площадка практической подготовки для колледжей

Сергей Собянин: в "Рудневе" открылся комплекс из 21 мастерской и лаборатории

Новости часа: Путин и Собянин открыли инновационную практическую площадку в "Рудневе"

Путин и Собянин открыли инновационную практическую площадку в "Рудневе"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин и Сергей Собянин открыли инновационную практическую площадку в "Руднево", передает портал мэра столицы.

Мастерские и лаборатории среднего профессионального образования обновят до 2027 года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Московский "Спартак" обыграл столичное "Динамо" в матче Кубка России по футболу. Игра завершилась со счетом 3:2.

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