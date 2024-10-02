Новости часа: Путин и Собянин открыли инновационную практическую площадку в "Руднево"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин и Сергей Собянин открыли инновационную практическую площадку в "Руднево", передает портал мэра столицы.

Мастерские и лаборатории среднего профессионального образования обновят до 2027 года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Московский "Спартак" обыграл столичное "Динамо" в матче Кубка России по футболу. Игра завершилась со счетом 3:2.

