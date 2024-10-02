02 октября, 22:00Новости
Новости часа: прием в колледжи Москвы увеличится на 53% к 2030 году
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Прием в колледжи увеличится на 53% к 2030 году, чтобы удовлетворить дефицит специалистов на рынке труда. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Более 400 жителей Войковского района переезжают в новостройку по программе реновации, сообщает портал мэра столицы.
Новый раздел об истории московского метро появился в виртуальном музее Главархива, сообщает пресс-служба.