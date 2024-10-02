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Новости

Новости

02 октября, 22:00

Новости

Новости часа: прием в колледжи Москвы увеличится на 53% к 2030 году

Новости часа: прием в колледжи Москвы увеличится на 53% к 2030 году

Путин и Собянин открыли площадку для практических занятий студентов колледжей

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 2 октября

Новости часа: до 2030 года в Москве будет построено еще около 35 станций метро

Сергей Собянин: в "Рудневе" смогут обучать более 3 тыс специалистов в год

Новости часа: в "Рудневе" появилась площадка практической подготовки для колледжей

Сергей Собянин: в "Рудневе" открылся комплекс из 21 мастерской и лаборатории

Новости часа: Путин и Собянин открыли инновационную практическую площадку в "Рудневе"

Путин и Собянин открыли инновационную практическую площадку в "Рудневе"

Новости часа: Собянин заявил, что постройка станции метро "Достоевская" займет около 5 лет

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Прием в колледжи увеличится на 53% к 2030 году, чтобы удовлетворить дефицит специалистов на рынке труда. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 400 жителей Войковского района переезжают в новостройку по программе реновации, сообщает портал мэра столицы.

Новый раздел об истории московского метро появился в виртуальном музее Главархива, сообщает пресс-служба.

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