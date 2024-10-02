Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 2 октября

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 2 октября.

Владимир Путин и Сергей Собянин открыли площадку для практических занятий студентов столичных колледжей в индустриальном парке "Руднево". В высокотехнологичном комплексе разместились более 20 мастерских. В год там могут обучаться свыше 3 тысяч студентов.

В Подмосковье из-за риска пожаров объявили оранжевый уровень опасности до пятницы, 4 октября.

В Москве арестовали нескольких фигурантов дела о кибер-преступлениях. Некоторые уже дали признательные показания, сообщили в правоохранительных органах.