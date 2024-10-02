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Новости

Новости

02 октября, 21:00

Новости

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 2 октября

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 2 октября

Новости часа: до 2030 года в Москве будет построено еще около 35 станций метро

Сергей Собянин: в "Рудневе" смогут обучать более 3 тыс специалистов в год

Новости часа: в "Рудневе" появилась площадка практической подготовки для колледжей

Сергей Собянин: в "Рудневе" открылся комплекс из 21 мастерской и лаборатории

Новости часа: Путин и Собянин открыли инновационную практическую площадку в "Рудневе"

Путин и Собянин открыли инновационную практическую площадку в "Рудневе"

Новости часа: Собянин заявил, что постройка станции метро "Достоевская" займет около 5 лет

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве станции "Достоевская" на Кольцевой линии

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве станции "Достоевская" на Кольцевой линии

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 2 октября.

Владимир Путин и Сергей Собянин открыли площадку для практических занятий студентов столичных колледжей в индустриальном парке "Руднево". В высокотехнологичном комплексе разместились более 20 мастерских. В год там могут обучаться свыше 3 тысяч студентов.

В Подмосковье из-за риска пожаров объявили оранжевый уровень опасности до пятницы, 4 октября.

В Москве арестовали нескольких фигурантов дела о кибер-преступлениях. Некоторые уже дали признательные показания, сообщили в правоохранительных органах.

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