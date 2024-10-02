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Новости

Новости

02 октября, 18:30

Новости

Новости часа: в "Рудневе" появилась площадка практической подготовки для колледжей

Новости часа: в "Рудневе" появилась площадка практической подготовки для колледжей

Сергей Собянин: в "Рудневе" открылся комплекс из 21 мастерской и лаборатории

Новости часа: Путин и Собянин открыли инновационную практическую площадку в "Рудневе"

Путин и Собянин открыли инновационную практическую площадку в "Рудневе"

Новости часа: Собянин заявил, что постройка станции метро "Достоевская" займет около 5 лет

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве станции "Достоевская" на Кольцевой линии

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве станции "Достоевская" на Кольцевой линии

Сергей Собянин поздравил метростроителей с профессиональным праздником

Новости часа: Собянин поблагодарил метростроителей за повышение качества жизни москвичей

Новости часа: до 2030 года в Москве будет построено еще около 35 станций метро

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Площадка для практической подготовки колледжей столицы открылась в индустриальном парке "Руднево", заявил Сергей Собянин.

Более 400 жителей Войковского района переезжают в новостройку по программе реновации, пишет портал мэра и правительства Москвы.

Турпоезд "Зимняя сказка" из столицы в Великий Устюг и Кострому запустят с 22 ноября. Это информация РЖД.

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