Новости часа: в "Рудневе" появилась площадка практической подготовки для колледжей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Площадка для практической подготовки колледжей столицы открылась в индустриальном парке "Руднево", заявил Сергей Собянин.

Более 400 жителей Войковского района переезжают в новостройку по программе реновации, пишет портал мэра и правительства Москвы.

Турпоезд "Зимняя сказка" из столицы в Великий Устюг и Кострому запустят с 22 ноября. Это информация РЖД.