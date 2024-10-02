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Новости

02 октября, 18:15

Новости

Сергей Собянин: в "Рудневе" открылся комплекс из 21 мастерской и лаборатории

Сергей Собянин: в "Рудневе" открылся комплекс из 21 мастерской и лаборатории

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Путин и Собянин открыли инновационную практическую площадку в "Рудневе"

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Владимир Путин и Сергей Собянин открыли площадку для практических занятий студентов столичных колледжей в индустриальном парке "Руднево". В инновационном комплексе разместились 21 мастерская и лаборатория.

В год там смогут обучаться более 3 тысяч студентов. В этом учебном году практическую подготовку на новой площадке пройдут учащиеся 15 столичных колледжей.

Они смогут отрабатывать профессиональные навыки в таких сферах, как машиностроение, электроника, авиационная промышленность и другие. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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