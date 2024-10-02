Новости часа: Путин и Собянин открыли инновационную практическую площадку в "Рудневе"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новое образовательное пространство открыто в индустриальном парке "Руднево", заявил Сергей Собянин.

75% вакансий на московском рынке труда требуют среднего профессионального образования, уточнила заммэра Анастасия Ракова.

Сентябрьскую температуру до 16 градусов и кратковременные дожди обещают в Москве в выходные. Это информация от синоптиков.

