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Новости

Новости

02 октября, 18:00

Новости

Новости часа: Путин и Собянин открыли инновационную практическую площадку в "Рудневе"

Новости часа: Путин и Собянин открыли инновационную практическую площадку в "Рудневе"

Путин и Собянин открыли инновационную практическую площадку в "Рудневе"

Новости часа: Собянин заявил, что постройка станции метро "Достоевская" займет около 5 лет

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве станции "Достоевская" на Кольцевой линии

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве станции "Достоевская" на Кольцевой линии

Сергей Собянин поздравил метростроителей с профессиональным праздником

Новости часа: Собянин поблагодарил метростроителей за повышение качества жизни москвичей

Новости часа: до 2030 года в Москве будет построено еще около 35 станций метро

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве станции "Достоевская" на Кольцевой линии

Собянин рассказал о строительстве станции "Достоевская" на Кольцевой линии

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новое образовательное пространство открыто в индустриальном парке "Руднево", заявил Сергей Собянин.

75% вакансий на московском рынке труда требуют среднего профессионального образования, уточнила заммэра Анастасия Ракова.

Сентябрьскую температуру до 16 градусов и кратковременные дожди обещают в Москве в выходные. Это информация от синоптиков.

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