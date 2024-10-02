Новости часа: Собянин рассказал о строительстве станции "Достоевская" на Кольцевой линии

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новая станция метро "Достоевская" существенно сократит путь до спорткомплекса "Олимпийский", сообщил Сергей Собянин.

Около 4,5 тысячи педагогов и мастеров работают в системе среднего профессионального образования Москвы. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Оранжевый" уровень опасности из-за риска пожаров продлили в Подмосковье до пятницы.