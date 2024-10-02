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Новости

02 октября, 16:00

Новости

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве станции "Достоевская" на Кольцевой линии

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве станции "Достоевская" на Кольцевой линии

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве станции "Достоевская" на Кольцевой линии

Сергей Собянин поздравил метростроителей с профессиональным праздником

Новости часа: Собянин поблагодарил метростроителей за повышение качества жизни москвичей

Новости часа: до 2030 года в Москве будет построено еще около 35 станций метро

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве станции "Достоевская" на Кольцевой линии

Собянин рассказал о строительстве станции "Достоевская" на Кольцевой линии

Собянин: "Достоевская" – первая станция с траволаторами в пешеходном переходе

Сергей Собянин поздравил метростроителей с профессиональным праздником

Новости часа: стартовала регистрация на пятый поток программы "Академия инноваторов"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новая станция метро "Достоевская" существенно сократит путь до спорткомплекса "Олимпийский", сообщил Сергей Собянин.

Около 4,5 тысячи педагогов и мастеров работают в системе среднего профессионального образования Москвы. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Оранжевый" уровень опасности из-за риска пожаров продлили в Подмосковье до пятницы.

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