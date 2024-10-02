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Новости

Новости

02 октября, 13:45

Новости

Новости часа: Собянин поблагодарил метростроителей за повышение качества жизни москвичей

Новости часа: Собянин поблагодарил метростроителей за повышение качества жизни москвичей

Новости часа: до 2030 года в Москве будет построено еще около 35 станций метро

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве станции "Достоевская" на Кольцевой линии

Собянин рассказал о строительстве станции "Достоевская" на Кольцевой линии

Собянин: "Достоевская" – первая станция с траволаторами в пешеходном переходе

Сергей Собянин поздравил метростроителей с профессиональным праздником

Новости часа: стартовала регистрация на пятый поток программы "Академия инноваторов"

Новости часа: к 100-летнему юбилею Театра сатиры обновили здание на Триумфальной площади

Новости часа: Собянин рассказал, как преобразился Театр сатиры после обновления

Новости часа: Собянин рассказал, как преобразился Театр сатиры после обновления

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин поздравил метростроителей с профессиональным праздником и поблагодарил их за повышение качества жизни москвичей.

В столице отреставрируют здание Театра имени Ермоловой, уточнила пресс-служба департамента по конкурентной политике.

Кратковременные дожди и 16 градусов обещают в Москве на выходных, 5 и 6 октября. Это информация синоптиков.

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