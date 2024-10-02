Новости часа: Собянин поблагодарил метростроителей за повышение качества жизни москвичей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин поздравил метростроителей с профессиональным праздником и поблагодарил их за повышение качества жизни москвичей.

В столице отреставрируют здание Театра имени Ермоловой, уточнила пресс-служба департамента по конкурентной политике.

Кратковременные дожди и 16 градусов обещают в Москве на выходных, 5 и 6 октября. Это информация синоптиков.

